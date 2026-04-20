НовостиОбщество20 апреля 2026 12:43

78 процентов улиц Петербурга отмыли с начала весныфото

За неделю дороги мыли с помощью 84 тысяч кубометров воды
Регина МАРИНЕЦ
Небольшое похолодание в конце прошлой недели не помешало коммунальщикам. Весенняя генеральная уборка в Петербурге продолжается, и бригады даже опережают графики месячника по благоустройству. На данный момент комплексная зачистка проведена на 78% городских улиц.

- Воду используют по максимуму - около 12 тысяч кубометров в сутки. За последние семь дней дороги мыли с помощью 84 тысяч кубометров воды. Особо стойкие загрязнения вроде масляных пятен удаляли специальным «шампунем», - рассказали в пресс-службе городского Комблага.

Моют не только асфальт, но и элементы инфраструктуры. Аппараты высокого давления под напором сбивают пыль с ограждений и остановок. Уже отмыли 85 тысяч погонных метров ограждений и 276 остановочных павильонов. На полигон вывезли полторы тысячи кубометров мусора и 3,4 тысячи тонн смета.

Садово-парковые предприятия за неделю они отремонтировали газоны почти на 8 тысячах квадратных метров, промыли 10 тысяч погонных метров газонных ограждений, высадили 6,5 тысячи кустов. Начали и посадки деревьев - первую акцию провели в Полюстровском парке вместе с жителями.