Дворец бракосочетания на Английской набережной начнут реставрировать в июле

Внутри по-прежнему будет красиво и нарядно.

Один из красивейших дворцов бракосочетания №1 на Английской набережной готовится к ремонту. Комитет по делам ЗАГС получил разрешение от КГИОП на проведение работ по обновлению фасада.

- Подрядчика выберут через конкурс, а строители приступят к делу примерно в середине июля 2026 года, - пояснили в пресс-службе Комитата.

Невест и женихов это известие, конечно, насторожит. Но чиновники спешат успокоить: свадебные церемонии не отменят и не перенесут. Наружные работы никак не повлияют на график торжеств и не затронут внутренние интерьеры дворца. Внутри по-прежнему будет красиво и нарядно.

Единственное неудобство, с которым придется смириться, - строительные леса. Они появятся на фасаде, и для безопасности их закроют специальной сеткой. Но это временная мера.

Сотрудники обещают сделать все возможное, чтобы ремонт не испортил праздник молодоженам. Внутри дворца ничего не изменится, а снаружи - ну что поделать, красота требует жертв.