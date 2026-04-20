Мошенники стали расклеивать фальшивые QR-коды на парковках Петербурга

Поддельные коды ведут на фишинговые сайты. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Петербурге участились случаи, когда мошенники наклеивают поддельные QR-коды поверх настоящих на информационных табличках Городского центра управления парковками. Об этом предупредили в пресс-службе Центра управления парковками.

Важно знать главное: оплатить парковку через QR-код вообще нельзя. Такой способ не предусмотрен. Оригинальные коды на информационных щитах ведут только на официальный сайт ГЦУП, где можно почитать правила парковки и узнать о доступных способах оплаты. Никаких платежей через них не проходит.

- Поддельные коды ведут на фишинговые сайты, которые созданы для кражи личных данных и денег. Мошенники маскируют свои наклейки под настоящие, поэтому отличить их бывает сложно,- предупредили автомобилистов.

Сейчас специалисты ГЦУП проверяют адреса в зоне платной парковки на предмет подделок. Аферистов ищут, их действия фиксируют камеры наблюдения. Водителям еще раз напоминают - не сканируйте коды на парковках для оплаты, это обман.