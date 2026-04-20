НовостиОбщество20 апреля 2026 15:04

Петербурженка разбила две иномарки молотком после расставания с бойфрендом

Девушка-подросток разбила машины на Ушинского
Маргарита СУРИНА
В Петербурге задержали девушку-подростка за хулиганство.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

16-летняя петербурженка разбила две иномарки молотком после расставания с бойфрендом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Инцидент произошел 18 апреля в Калининском районе на улице Ушинского. На улице подросток находилась вместе со своими знакомыми.

- Девушка нанесла несколько ударов молотком по автомобилю «Джили Тугелла», а также разбила стекло в машине «Лексус», - рассказали в пресс-службе ведомства. По предварительной информации, так девушка поступила из-за расставания с молодым человеком.

Владельцы поврежденных автомобилей уже подали заявления, и по данному факту возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Проводится оценка суммы причиненного ущерба.

Напомним, ранее петербуржца обвинили в вовлечении подростка в криминальную схему аферистов.