В Народную программу «Единой России» поступило более 240 тысяч предложений со всей страны

В новую Народную программу поступило более 240 тысяч предложений. На Экспертном совете результаты их обработки представил председатель Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что «Единая Россия» сейчас формирует программу на 5 лет, но также будет готовить программный документ — манифест на длительный период.

«В этом документе нет ни конкретных цифр, ни каких-то совсем конкретных позиций. Он абсолютно идеологический, он должен заглядывать за горизонт 10-20 лет. Поэтому нужно фантазировать в пределах разумного, конечно. Высказывать иногда предложения, которые не вполне стыкуются с уже адаптированным вариантом. В противном случае не будет никакого развития», — пояснил он.

С целью отчитаться по текущей программе и собрать идеи для следующей партия организовала 43 региональных и 3 окружных форума.

«Форумы стали хорошей дискуссионной площадкой, где было много споров, много предложений от экспертов «с земли», звучит критика со стороны представителей Правительства. Но в результате этих споров, как мы знаем, рождается истина», — заявил секретарь Генсовета Владимир Якушев.

Все собранные предложения распределены на 5 смысловых блоков: устройство самой большой страны в мире, производительность труда и кадры, культурно-ценностный вызов, демографический вызов и оборонно-технологический вызов.

Конкретные проблемы, волнующие граждан, перечислил ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Алексей Комиссаров: это доступные медицина и лекарства, поддержка семей с детьми, особенно многодетных, состояние дорог, ЖКХ, водоустройство, вода в малых городах и сёлах, экология и утилизация отходов.

«По каждому блоку проводим обсуждение. Это социальный блок, инфраструктура, природные ресурсы, экология, экономика, работа и промышленность, суверенитет и безопасность», — отметил он.

Активную позицию Санкт-Петербурга официально подтвердил председатель Заксобрания и секретарь реготделения партии Александр Бельский. Он подчеркнул, что петербургское отделение полностью поддерживает подготовку новой программы с участием экспертов, и Северная столица готова внести содержательный вклад в этот документ. По его словам, программа должна отражать реальные запросы жителей.

Петербуржцы и жители всей страны продолжают вносить свои идеи в Народную программу, и сегодня это можно сделать на сайте естьрезультат.рф, а также на офлайн-площадках.