Рособрнадзор направил предостережение ИТМО из-за программы магистратуры

Рособрнадзор объявил национальному исследовательскому университету ИТМО предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Вузу необходимо принять меры и привести все в порядок. Соответствующая информация появилась на сайте Рособрнадзора 20 апреля.

- Проверка выявила сразу несколько нарушений. Во-первых, локальные акты университета не обновили под действующее законодательство России. Документы остались старыми, а это недопустимо, - следует из сообщения.

Во-вторых, у вуза возникли проблемы с программой магистратуры «Глубокое обучение и генеративный искусственный интеллект». Она оказалась оформлена не полностью и не утверждена как следует. В составе программы не хватает обязательных компонентов. Также отсутствуют методические материалы по этим предметам.

В-третьих, на официальном сайте ИТМО неправильно оформлен раздел «Сведения об образовательной организации». В нем нет прямых ссылок на компоненты той самой магистерской программы.