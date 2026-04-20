НовостиОбщество20 апреля 2026 15:27

Нейросеть вычислила школьника со шпаргалкой на досрочном ЕГЭ в Петербурге

Система отправила метку модераторам, и школьника вывели с экзамена
Регина МАРИНЕЦ
В целом досрочный период прошел без технологических сбоев.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Школьник со шпаргалкой попался на досрочной сдаче ЕГЭ в Петербурге – его вычислил искусственный интеллект. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

- Нейросеть анализировала поведение выпускников. В одном из экзаменационных пунктов Петербурга система зафиксировала, как участник использует шпаргалку. Метку оперативно отработали модераторы портала видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ» и сотрудники пункта проведения экзамена. Школьника удалили, - рассказали специалисты.

В России завершился досрочный период сдачи Единого государственного экзамена. Он прошел с 20 марта по 20 апреля. Всего экзамены сдавали 2236 человек. Не обошлось без нарушений - четырех участников удалили за несоблюдение правил.

В Рособрнадзоре отметили, что в целом досрочный период прошел без технологических сбоев, в штатном режиме. Но случай в Петербурге показал: искусственный интеллект теперь не просто наблюдает, а активно помогает выявлять нарушителей.