13-летняя девочка избежала отправки в спеццентр за поджог релейного шкафа в Петербурге. Инцидент произошел 30 января 2026 года, когда девочка по предложению незнакомца из соцсетей подожгла шкафчики на железной дороге за 30 тысяч рублей. Ребенок хотела заработать денег на подарок брату. Уже после произошедшего юная петербурженка осознала весь масштаб своего поступка. УМВД подал иск в суд о помещении 13-летней в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на 30 суток.

- Родители и адвокаты выступили против иска. Они утверждали, что подросток - хорошая ученица, не имеет проблем в школе, активно занимается спортом и ранее не участвовала в противоправных действиях, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов. На суде девочка раскаялась.

Суд принял во внимание, что материальный ущерб был возмещен и проводится профилактическая работа с девочкой. Представители уполномоченного по правам ребенка также выразили мнение о необоснованности помещения девочки в центр временного содержания.

Решение суда первой инстанции было обжаловано, но городской суд оставил его в силе.