НовостиОбщество20 апреля 2026 17:38

Памятник Максиму Горькому отмыли от грязи и пыли на Кронверкском проспекте

На очистку памятника ушло 350 литров воды
Маргарита СУРИНА
В Петербурге проводят масштабную уборку.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бронзовую статую Максима Горького на Кронверкском проспекте в Петроградском районе очистили от пыли и грязи. Для очистки использовали нейтральный пенный раствор. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург». На очистку памятника ушло около 350 литров воды.

- После промывки памятник протрут сухой ветошью. Затем бронзовую фигуру писателя высушат и обработают специальным составом, который придаст ей блеск и дополнительную защиту, - рассказал заведующий службой по текущему уходу и содержанию памятников Государственного музея городской скульптуры Павел Голубков.

Также в ближайшее время водные процедуры пройдут у памятников у Смольного - там расположены памятники вождю мирового пролетариата и Александру Грибоедову. Всего за сезон планируют привести в порядок около 140 исторических объектов.

Кстати, ранее стало известно, что 20 апреля парки и скверы Петербурга открыли после весенней просушки.