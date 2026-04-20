Дело возбудили после аварии с грузовиком в Ленобласти, где пострадали 13 человек

Виновного водителя задержали и доставили в полицейский участок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Уголовное дело возбудили после массовой аварии в Тосненском районе Ленобласти. Инцидент случился утром на 97-м километре автодороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо». Грузовик «Шакман», который двигался из Отрадного в сторону Гатчины, спровоцировал столкновение с четырьмя другими транспортными средствами. Среди участников аварии оказались микроавтобус «Мерседес Спринтер», автомобили «Черри Тиго», «ДАФ» с прицепом и «Рено Логан».

- В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили 13 человек. Двое пассажиров микроавтобуса - 60-летний мужчина и 45-летняя женщина - получили тяжелые повреждения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В отношении 27-летнего водителя грузовика «Шакман» возбудили уголовное дело по статье, которая касается нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Водителя задержали.