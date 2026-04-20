Дом на Чайковского, где Лермонтов писал «Герой нашего времени», стал памятником

Дом на Чайковского признали памятником. Фото: kgiop.gov.spb.ru

Дом, где известный писатель Михаил Лермонтов написал «Герой нашего времени», признали памятником. Дом расположен на улице Чайковского, 18. Такое решение принял КГИОП. В начале XIX столетия зданием на этом месте владели графы Хвостовы. Интересная страница истории связана с 1840-ми годами, когда в их квартире жила бабушка Михаила Лермонтова.

- Позднее, в 1857 году, дом перешел к полковнице Екатерине Осоргиной. В 70-е годы XIX века здание было перестроено архитектором Иваном Шапошниковым. Он придал фасаду дома черты пышной эклектики с элементами барокко. Шапошников также проектировал Большую Хоральную синагогу, - рассказали в пресс-службе комитета.

После архитектор Иван Шапошников жил в этом доме вместе со своей женой Екатериной, которая была дочерью Голенищевой-Кутузовой. В 1879 году у них родилась дочь Елена, которая впоследствии стала женой известного художника Николая Рериха.