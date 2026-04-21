Ленобласть активно развивает сотрудничество с предприятиями Узбекистана

В Ташкенте представили стенд Ленобласти на выставке «Иннопром. Центральная Азия 2026». Стенд региона осмотрел первый заместитель председателя Правительства России Денис Мантуров. На выставке губернатор Александр Дрозденко продемонстрировал технологии группы «Антарус», которые специализируются на инженерных системах для ЖКХ.

- Ленобласть последовательно развивает экономическое сотрудничество с Узбекистаном. В 2025 году товарооборот между регионами увеличился на 13,4 процента и достиг 88,3 миллионов долларов, - рассказал Александр Дрозденко. Губернатор также отметил, что в 2026 году планируется достичь товарооборота в 100 миллиона долларов и одновременно расширять совместные производства.

К слову, на выставке представили предприятия, активно сотрудничающие с Узбекистаном. Среди них - SLOTEX, INTERTOUCH, MIRUMED, Всеволожский крановый завод, Thermex, СТЭЛС, «Блокфайер», Охтинский механический завод, Dendor, EPDM.RU, Attika и ПК «Миаком».