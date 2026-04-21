Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 апреля 2026 7:17

Парень попытался разнять драку на Владимирском проспекте и получил пулювидео

Пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь, а агрессоров задержали
Регина МАРИНЕЦ
Пострадавшего еще и избили.

Пострадавшего еще и избили.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В центре Петербурга произошла стрельба из-за уличной драки. Инцидент случился 19 апреля на Владимирском проспекте. В полицию позвонили очевидцы и сообщили о конфликте со стрельбой у одного из домов.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что 21-летний молодой человек попытался разнять драку между незнакомцами. Но вместо благодарности сам стал жертвой нападения. Его избили, а потом один из участников потасовки выстрелил в сторону парня. К счастью, пострадавший выжил - ему оказали медицинскую помощь.

Видео: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Стрельба на Владимирском проспекте

- Скрыться агрессорам не удалось. Полиция и Росгвардия оперативно перехватили их автомобиль. В салоне находились двое 18-летних - водитель и пассажир. Их задержали и доставили в отдел. При них нашли пусковое устройство. Позже полицейские задержали еще одного участника инцидента - 20-летнего молодого человека, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).