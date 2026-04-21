Сталкер залил пеной дверь дома экс-возлюбленной и разбил ее машину в Петербурге

Пострадавшая от рук неизвестных просит полицию разобраться в ситуации.

Женщина из Петербурга заявила в полицию на бывшего ухажера, который еще во время отношений начал вести себя агрессивно, а после разрыва вовсе усилил давление. По ее словам, примерно неделю назад он прислал сообщение, где рекомендовал беречь себя и свое имущество, а также вернуть долг. Однако в апреле началась новая волна преследований. Петербурженка рассказала, что на ее имя стали массово оформлять кредиты и микрозаймы, из-за чего телефон буквально разрывался от звонков. По информации 78.ru, жертвой сталкера может быть сотрудница правоохранительных органов.

- На электронную почту, в SMS-сообщениях, звонками...В банке даже открыли кредитную карточку, но я им объяснила ситуацию и там все заблокировали, - привел телеканал слова петербурженки.

Во всех бедах женщина винит бывшего возлюбленного. А недавно, когда она возвращалась домой, застала дверь своей квартиры в монтажной пене. Но и на этом череда пакостей не закончилась. Петербурженка хотела отвезти ребенка в детский садик, но обнаружила, что кто-то разбил ей багажник машины и проколол все четыре колеса. Пострадавшая от рук то ли сталкера, то ли неизвестных, попросила полицию разобраться в ситуации и привлечь виновных.

