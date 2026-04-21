1500 квадратных метров мусора горит на полигоне под Петербургом

Пожар разгорелся на полигоне твердых бытовых отходов в деревне Лепсари Всеволожского района, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти. Площадь тления - от 1,5 до 2 тысяч квадратных метров.

На место выехали пожарно-спасательные службы региона. Сейчас ведутся работы по локализации и ликвидации возгорания. Информации о пострадавших нет. Причины случившегося устанавливаются.

- Ситуацию взяла под контроль Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура. На месте прокурор координирует действия аварийных служб. Если найдут нарушения, последуют меры прокурорского реагирования, - сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Полигон в Лепсари - проблемное место. Его неоднократно проверяла природоохранная прокуратура. Находили много нарушений: на полигоне оказывались отходы, которые там размещать запрещено, нарушалась технология изоляции мусора, были проблемы с местами разгрузки, засорялись обводные каналы.