В Кузбассе девушка избила полицейского из-за сломанного ногтя

Жительница Мариинского округа Кемеровской области получила судимость за пьяную драку с сотрудником полиции. Как сообщает издание VSE42.ru со ссылкой на пресс-службу Мариинского городского суда, инцидент произошел 11 января.

Компания из пяти человек отмечала день рождения а потом решила переместиться в сауну. Друзья поехали на машине, но были остановлены экипажем ГАИ. Инспекторы установили, что водитель пьян, после чего начался конфликт. Активнее всего действовала 25-летняя девушка, которая заявила, что полицейский поступают «не по-пацански». А потом она заметила, что у нее сломан ноготь и потребовала, что инспекторы это компенсировали.

- Женщина нанесла сотрудникам ГАИ несколько ударов руками и ногами, - отметили в суде.

В итоге в полицию доставили всю компанию. Двум женщинам назначили штрафы по 2 тысячи рублей за неповиновение законному требованию представителя власти, а мужчины получили аресты по двое суток. Водитель получил уголовное дело за пьяную езду. А вот главная дебоширка получила судимость по статье о применении насилия к представителям власти. Суд назначил ей штраф в 15 тысяч рублей.