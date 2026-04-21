Уголовное дело о хулиганстве возбудили после стрельбы на Владимирском проспекте

Полиция начала разбираться в обстоятельствах и причинах ЧП в центре Петербурга.

После стрельбы на Владимирском проспекте, где произошла массовая драка, возбудили уголовное дело о хулиганстве. По следам инцидента задержали двоих подозреваемых. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Напомним, тревожные звуки раздались 19 апреля, когда 21-летний мужчина попытался разнять неизвестных, но сам стал жертвой нападения.

- Пострадавшего избили, а затем один из участников драки выстрелил в его сторону из неустановленного устройства. В итоге молодому человеку пришлось оказывать медицинскую помощь, - рассказали в ведомстве.

На подмогу приехали сотрудники Росгвардии. Они разыскали машину подозреваемых. В ее салоне находились 18-летний водитель и пассажир. Оттуда же изъяли пусковое устройство. Немного позже задержали еще одного подозреваемого - 20-летнему участника инцидента. Разбирательство продолжили.

