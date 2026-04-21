Данила Козловский публично признался в любви Оксане Акиньшиной

Данила Козловский перестал стесняться публично выражать свои чувства к Оксане Акиньшиной. Актер поздравил любимую с днем рождения. В соцсетях он оставил милую фотографию Оксаны и подписал ее:

- С днем рождения, любовь моя.

Поговаривают, что роман коллег начался на съемках фильма «Чернобыль», основанного на реальной катастрофе. В тот момент Козловский был в отношениях с актрисой Ольгой Зуевой, а Акиньшина готовилась развестись со своим супругом. Пара около пяти лет не афишировала свои отношения и не выходила вместе в свет. В частности, когда Данила и Оксана отдыхали в ЮАР, то не опубликовали в соцсети ни одной совместной фотографии, хотя не скрывали, что гуляют по одним и тем же достопримечательностям.

- Козловский и Акиньшина часто бывают в США, где живет дочь Данилы по имени Ода Валентина, ее воспитывает его бывшая супруга Ольга Зуева, - уточняет «Петербург2».

Добавим, что Козловский еще недавно был в опале из-за того, что не выражал четкую позицию по СВО, но теперь он вновь дает спектакли в России, билеты на которые полностью раскупают.