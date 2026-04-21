Плотину в Зиняках, где затопило больше тысячи домов, хотят реконструировать

Плотина в Зиняках могла не выдержать подъема уровня воды в Санде. Фото: vremyan.ru

Плотину, расположенную на реке Санда возле села Зиняки в Нижегородской области, хотят реконструировать. Об этом в интервью изданию ИА «Время Н» сообщил замглавы Городецкого круга Иван Вытников. Правда, у властей пока слишком много проблем для старта необходимых работ. Напомним, сооружение принадлежит федералам, и суд неоднократно отказывался передать его муниципалам. Состояние плотины оставляет желать лучше, и это мягко говоря.

- Там нет подъемного механизма, поднимающего и опускающего затвор и шандору в зависимости от уровня воды в реке. Местные жители говорят, что их срезали еще в 90-е годы. Чтобы поднять или опустить механизмы, вызывают автокран и альпиниста, - передают журналисты ИА «Время Н».

Добавим, что ранее из-за подъема уровня воды в Санде затопило более тысяч дачных участков в округе. Пострадавшие владельцы домов считают, что виной всему как раз плохое состояние плотины в Зиняках.