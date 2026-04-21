Стало известно, как легко и быстро избавиться от отеков на лице

Сон в таком режиме на протяжении двух недель снимет до 80 процентов отека.

Испортить настроение утром может не только непогода, но и отражение в зеркале, особенно ненавистные отеки на лице. Но это не приговор, нужно лишь приучить себя спать в немного непривычном положении. Остеотерапевт и косметолог Людмила Елисавецкая рассказала NEWS.RU, что уменьшить отеки на лице поможет сон на валике под шеей.

- Быстро избавиться от отеков на лице поможет упражнение «насос». Чтобы его выполнить, лягте на спину и положите валик под шею. Медленно поднимайте и опускайте руки вверх-вниз. После этого лимфа пойдет по рукам, унося отек, - привело издание слова Елисавецкой.

Елисавецкая добавила, что еще одним эффективным способом является расслабление челюсти. Положите кончик языка на небо за верхними зубами и начинайте плавно открывать и закрывать рот 10 раз. Это должно снять спазм крыловидной мышцы. И спать в таком случае нужно не на привычной подушке, а на валике под шеей. Это освободит диафрагму и спустя две недели такого режима отек уйдет на 80 процентов, заключила остеотерапевт.

