15 километров временных труб проложили в Металлострое на время капремонта

Основные сети построили еще в 1980-х годах.

В поселке Металлострой завершили монтаж временных теплосетей. Они обеспечат горячей водой и отоплением более 20 тысяч жителей на время реконструкции старых труб. Работы велись с опережением графика.

- Специалисты АО «ТЭК СПб» проложили больше 15 километров временных трубопроводов. Строительство началось в мае прошлого года и завершилось на восемь месяцев раньше срока. Теперь жители зоны ремонта не останутся без тепла и горячей воды, пока энергетики будут менять основные сети, - пояснили в пресс-службе Смольного.

А основные сети построили еще в 1980-х годах. За последние пять лет на этом участке произошло больше ста аварий. К замене труб планируют приступить в конце 2026 - начале 2027 года. Сейчас проектируют реконструкцию 7,3 километра трубопроводов на территории, ограниченной улицами Богайчука, Садовой, Петрозаводским шоссе и Железнодорожной.

Старые трубы заменят на современные. Их сделают с пенополиуретановой изоляцией и оснастят системой дистанционного контроля. Она будет следить за состоянием труб и вовремя сообщать о возможных дефектах.