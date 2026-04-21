Первые два лесных пожара в Ленобласти зафиксировали у Нижне-Свирского заповедника

В результате ЧП никто не пострадал. Фото: Нижне-Свирский заповедник

В Ленинградской области, где недавно стартовал пожароопасный сезон, зафиксировали первые два пожара, причем у Нижне-Свирского заповедника. Экологи и сотрудники охраняемой территории напомнили, что даже небольшая неосторожность может привести к серьезным последствиям, а именно к уничтожению природы, гибели животных и угрозе для жизни людей, пишет Online47.

- За последние пять дней у границ заповедника зарегистрировали два возгорания. Одно из них произошло в пределах населенного пункта: загорелась сухая трава и хозяйственные постройки, после чего огонь распространился в лесной массив. Но стихию удалось усмирить силами сотрудников МЧС, лесного хозяйства и местных жителей, - уточнило издание.

Второй пожар вспыхнул на сельскохозяйственных полях. Его причиной, по предварительной информации, стал пал сухой травы. Пламя удалось локализовать благодаря естественной водной преграде.

Напомним, пожароопасный сезон в Петербурге начался 21 апреля. При необходимости горожан призвали звонить по телефонам 101 или 112, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».

