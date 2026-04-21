Депутата ЗакСа Карелии забрали в полицию из-за поста шестилетней давности

Утром 21 апреля сотрудники полиции встретили депутата Заксобрания Карелии Эмилию Слабунову от фракции «Яблоко» прямо у подъезда. Ее доставили в отдел для дачи объяснений. Причина - протокол о демонстрации экстремистской символики в Telegram-канале.

В партии «Яблоко» уточнили: речь идет о посте, который вышел еще в 2020 году. Сейчас его уже нет в открытом доступе - публикацию давно удалили. Но кто-то написал донос, и полиция завела дело, пишет портал «Карелинформ».

- В 8 утра на выходе из подъезда меня встречали три сотрудника полиции. Предложили проехать в отдел. Ознакомившись с доносом, вижу: речь о фото, которого в моем канале нет. И этим все сказано. Нахожусь в отделе. Отсюда последуем в суд, - рассказала в своем telegram-канале сама Слабунова.

Депутата ждут в суде уже в ближайшее время. Если вину признают, это может помешать ее участию в избирательной кампании. Сама Слабунова настаивает, что запрещенного контента в ее канале сейчас нет, а старый пост удалили задолго до разбирательства.