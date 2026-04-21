Депутат Миронов призвал отказаться от онлайн-списания долгов за ЖКХ

Председатель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил против внедрения системы онлайн-списания долгов за жилищно-коммунальные услуги и призвал отказаться от соответствующего эксперимента. Об этом сообщает издание «Абзац».

По словам парламентария, проект, запущенный Минстроем в июле 2025 года, уже реализуется в 19 регионах и может быть распространен на всю страну после завершения тестирования в июне 2026 года. Однако Миронов считает такую практику опасной и потенциально несправедливой по отношению к гражданам.

- Сторонники онлайн-списания утверждают, что такая система взыскания в масштабах страны может поспособствовать снижению задолженности за коммунальные услуги. Но я скажу иначе: людей хотят обобрать, налицо очередная попытка. Руки потирают: ведь поди разберись, правильно списали или нет. Понимают же, что люди замучаются по судам ходить. Эксперимент с онлайн-взысканием коммунальных долгов очень вреден, как и попытка распространить его на всю страну. Призываю авторов этой идеи признать эксперимент неудачным и отказаться от этой затеи, - заявил депутат.

Как пояснил ранее эксперт в сфере ЖКХ Сергей Сергеев, речь идет не о мгновенном списании средств, а об автоматизации подготовки документов для мировых судей. Тем не менее, как отмечает «Абзац», инициатива уже вызвала дискуссию о возможных рисках для добросовестных плательщиков и прозрачности подобных процедур.