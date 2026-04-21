Найденный на участке пакет взорвался в руках у дачника в Ленобласти

В Ленинградской области возбудили уголовное дело после того, как мужчина получил ранения от взрыва в частном секторе. Происшествие случилось в садоводстве «Чайка» во Всеволожском районе 19 апреля.

36-летний местный житель нашел на своем участке пакет. Внутри оказалась картонная коробка, обернутая синей тканью. Когда мужчина поднял находку, раздался хлопок. Взрывной волной и осколками ему нанесло серьезные травмы.

- Пострадавшего сразу доставили в больницу. Врачи оказали ему всю необходимую помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе СК России по Ленобласти.

Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. Сейчас они выясняют, кто и зачем заложил взрывное устройство. На месте работают криминалисты, назначены экспертизы. Также проверяется, были ли у пострадавшего враги или конфликты с соседями.