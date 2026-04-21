Самой популярной парковкой в Петербурге стала стоянка у Московского вокзала

Лидером среди городских автостоянок стала парковка у Московского вокзала. Как рассказали в пресс-службе Комтранса Петербурга, там всего 44 платных места, но каждый день в среднем на них оставляли машину 211 водителей. Оборачиваемость достигла 480 процентов.

- На втором месте оказалась Казанская площадь. При 41 платном месте в сутки там парковалось 102 автомобиля, оборачиваемость составила 249 процентов. Замкнул тройку лидеров площадь Островского у Александринского театра. Там 51 место, ежедневно их занимали 94 машины, а оборачиваемость достигла 184 процентов, - пояснили в Комитете.

Среди перехватывающих парковок лучше всего показала себя стоянка у метро Парнас. При 48 местах там в среднем парковалось 73 автомобиля в сутки, оборачиваемость составила 151 процент. Второе место заняла парковка на Тепловозной улице у станции метро Рыбацкое. Там 69 мест, ежедневно их использовали 92 машины, оборачиваемость 134 процента. Третьей стала стоянка на Гражданском проспекте у одноименной станции метро. При 38 платных местах там парковалось 40 автомобилей в сутки, оборачиваемость 105 процентов.

С наступлением туристического сезона вырос спрос на парковки у парков и культурных центров. Например, только за выходные стоянками в Кронштадте возле Острова фортов воспользовались 758 автомобилистов.