Двое мошенников похитили у бойцов СВО в Петербурге больше 7 млн рублей

В Петербурге расследуют дело о крупном мошенничестве. Жертвами стали участники специальной военной операции. Двое жителей Псковской области обвиняются в том, что похитили у военнослужащих более 7 млн рублей.

- С ноября прошлого года по январь этого аферисты втирались в доверие к бойцам и забирали их банковские карты. На эти карты военным приходили выплаты за заключение контрактов о прохождении службы. Мошенники просто забирали эти деньги себе, - рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.

Разбирательство началось с одного мужчины, который первым пожаловался на потерю денег. Позже следствие нашло еще четырех бойцов, обманутых этими же мошенниками. Общая сумма ущерба перевалила за 7 млн рублей.

Сейчас следователи собирают доказательства и ищут другие эпизоды преступной деятельности. Они также проверяют, есть ли у них какие-либо соучастники и помощники, которые могут продолжить обманывать людей.