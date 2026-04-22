Без вести пропавшую 17-летнюю девушку ищут в Петербурге больше недели

Девушка может находиться на территории Петербурга или Новгородской области. Фото: ПСО «Северо-Запад»

Больше недели волонтеры разыскивают 17-летнюю девушку, без вести пропавшую в Петербурге. При этом родные допустили, что она может также находиться в Валдае Новгородской области. Неравнодушных призвали обратить внимание на приметы несовершеннолетней и помочь в поисках, поскольку она перестала выходить на связь еще 15 апреля, что посеяло серьезную панику серди родных и близких. О подробностях сообщили в поисково-спасательном отряде

- Рост исчезнувшей составляет 175 сантиметров. Она имеет худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза, - следует из ориентировки.

Последний раз девушку видели в черной куртке, черной футболке, черных штанах и белых кроссовках. Если вы видели ее или вам что-либо известно, позвоните по номеру телефона: 8 800 505 45 47. Трубку поднимет волонтер ПСО «Северо-Запад».

Ранее «КП-Петербург» рассказывала о завершении поисков 8-летней школьницы, внезапно пропавшей на трамвайной остаовке в Петербурге.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max