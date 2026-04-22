Около 50 рыбаков собрались у Литейного моста ради корюшки

Добывать любителям можно не более 10 килограммов в сутки.

Вечером 21 апреля у Литейного моста в Петербурге собралось около 50 рыбаков. Все они пришли ради самой любимой рыбки - корюшки, известной своим «огуречным» запахом. Об этом сообщил 78.ru. При этом рыбаки использовали все виды снастей - от спиннингов до специальных ловушек.

- Корюшка - одна из немногих рыб, которую можно легально ловить во время нереста. Однако для этого процесса установлены строгие ограничения, - напомнил телеканал.

Так, любителям запрещено добывать более 10 килограммов «огуречной» рыбки в сутки. А для ловли этой хищницы лучше всего подойдет наживка в виде кусочков свежего карася, куриной или говяжьей печени, креветки.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что сезон корюшки официально стартовал в Петербурге 15 апреля. Пожаловать себя традиционным местным деликатесом стало проще, поскольку прилавки появились почти во всех районах.

