Машина пробила ограждение и упала в Обводный канал в Петербурге

На больничной койке оказались двое мужчин. Фото: ГУ МЧС России по Петербургу

Около шести часов утра 22 апреля у дома 54 на Лермонтовском проспекте машина пробила ограждение и упала в Обводный канал. Легковушку пришлось поднимать при помощи автокрана Поисково-спасательной службы города, о чем сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

- В результате происшествия в Адмиралтейском районе пострадали двое мужчин. Их госпитализировали в лечебное учреждение, - уточнили в ведомстве.

Видео: ГУ МЧС России по Петербургу

Для операции по спасению машины и людей привлекали силы 15 человек, а также возможности трех единиц техники. На опубликованных кадрах видно, что легковушка ушла под воду почти полностью, но благодаря тросам ее удалось накренить набок и открыть две двери. Возможно, именно это помогло спасти водителя. Когда авто достали из воды, то увидели, что ее передний бампер - всмятку, а переднее стекло покрылось трещинами.

