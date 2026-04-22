Всего через подпольное агентство прошли 434 мигрантки.

В Смольнинский районный суд передали дело 46-летней женщины с тремя паспортами. Ее обвиняют в организации нелегальной миграции. По версии следствия, она управляла двумя фирмами, которые помогали жительницам Юго-Восточной Азии легализоваться в России.

Иностранки получали приглашения на въезд по поддельным трудовым договорам. В документах было написано, что они едут работать преподавателями. Но на самом деле женщины становились нянями и сиделками в семьях. В основном они трудились в Москве и Петербурге.

- Всего через подпольное агентство прошли 434 гражданки азиатского государства. Ее доход составил больше 112 млн рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подпольную схему раскрыли сотрудники управления экономической безопасности и главного следственного управления в феврале прошлого года. Сейчас в отношении организаторши действует запрет определенных действий в качестве меры пресечения.

Материалы дела уже передали в миграционную службу. Иностранки вернутся к себе на родину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.