Кладовщика из Петербурга осудят за кражу мебели и фурнитуры на 2,5 млн рублей

Уголовное дело о краже в крупном размере передали в суд.

51-летнему экс-кладовщику из Фрунзенского района предъявили обвинение по уголовному делу о краже в крупном размере. Он окажется на скамье подсудимых после почти года работы в местной организации, которую лишил большой партии имущества. О подробностях сообщили в пресс-службе Прокуратуры по Петербургу.

- По данным следствия, фигурант занимал должность старшего кладовщика в компании по сборке и продаже мебели на Софийской улице с сентября 2024 года по апрель 2025 года. Пользуясь своим служебным положением, он похищал со склада мебель и фурнитуру, - рассказали в ведомстве.

Общая сумма причиненного материального ущерба составила около 2,5 миллиона рублей. Подозреваемого задержали, спустя несколько месяцев его угловое дело передали в суд. Обвиняемому может грозить, например, до шести лет лишения свободы, но о решении станет известно позже.

