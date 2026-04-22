Петербуржцам рассказали, как использовать долгие пересадки себе на руку

А еще можно найти укромное место в терминале и посвятить время чтению книги или медитации. Фото: Наталья ТУБОЛЬЦЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Иногда при перелетах возникают долгие пересадки и свободное время всегда хочется потратить с пользой. Но в таких случаях некоторые авиакомпании предлагают пассажирам бесплатные экскурсии, о чем NEWS.RU рассказал турэксперт и владелец турагентства Тариел Гажиенко. Он добавил, что появившиеся часы можно также посвятить решению накопившихся рабочих задач.

- Выйдите за пределы транзитной зоны - и перед вами откроется целый мир. К тому же некоторые авиакомпании дарят в таких случаях неплохие бонусы. Например, бесплатную экскурсию по Стамбулу. Или проживание в роскошных отелях на выгодных условиях в Катаре или Саудовской Аравии, - привело издание слова Гажиенко.

Самое главное, это заранее изучить предложения. Но даже если лететь придется разными авиакомпаниями, то организовать экскурсию можно своими силами. Однако если хочется провести свободное время спокойно, то можно найти в терминале укромное место, что отлично подойдет для медитации или чтения любимой книги.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max