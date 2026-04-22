Петербуржец избивший и заливший баллончиком полицейского, отделался штрафом

Мужчина признал свою вину полностью. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Суд Петербурга огласил приговор мужчине, обвиняемому в применении насилия в отношении представителя власти. На заседании вспомнили события прошлогодней зимы, когда фигурант вышел из себя и напал на полицейского. О подробностях сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

- Установлено, что 17 декабря 2025 года петербуржец находился в квартире дома 17к3 на Пискаревском проспекте, куда на вызов приехал младший оперуполномоченный ГУР 66 отдела по Красногвардейскому району. Отказываясь подчиняться законному требованию, он толкнул потерпевшего в область груди, а затем залил его слезоточивым веществом, - рассказали в суде.

После инцидента у полицейского диагностировали химический ожог трети половины лица. Такие последствия ожидаемо обернулись для агрессора уголовным делом по статье 318 УК РФ.

На заседании фигурант полностью признал вину, материалы в его отношении рассмотрели в особом порядке.

Отметим, что все это время мужчина находился в СИЗО. В итоге суд признал его виновным, назначив наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. Однако на деле ему придется выплатить меньше - 60 тысяч рублей. Сумму как раз уменьшили из-за того, что последние месяцы петербуржец провел под стражей.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max