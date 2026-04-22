«Поезд дружбы» запустят между Петербургом и Минском в майские праздники

С 30 апреля между Северной столицей и Минском начнет курсировать новый пассажирский поезд. Составу присвоили номер 249/250 и назвали «Поезд дружбы». Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

- Поезд будет отправляться с Витебского вокзала 30 апреля и 8 мая в 20:07. Прибытие в Минск на следующую ночь в 12:52. Обратно из Минска поезд выезжает 1 и 9 мая в 20:06 и приходит в Петербург на следующие сутки в 10:10, - уточняется в сообщении.

В составе поезда есть плацкартные и купейные вагоны. В купейных предусмотрены специальные места для маломобильных пассажиров.

В пути «Поезд дружбы» делает остановки на нескольких станциях в России. Среди них Батецкая, Уторгош, Сольцы, Дно, Сущево, Новосокольники, Невель. А также на станциях Белорусской железной дороги: Городок, Витебск, Богушевская, Можеевка, Орша, Толочин, Борисов, Жодино.