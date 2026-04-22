НовостиОбщество22 апреля 2026 13:33

Укушенному клещом 10-летнему мальчику из Карелии, вышедшему из комы, стало хужефото

Врачи уже хотели снять медицинские трубки, но теперь мальчика могут вернуть в реанимацию
Регина МАРИНЕЦ
Семья рассчитывала на постепенное улучшение.

Фото: Артем ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

10-летнему мальчику Севе из Петрозаводска, который оказался прикован к пастели после укуса клеща, стало хуже. Об этом сообщил портал «Карелинформ» со ссылкой на отца ребенка.

- Сева проходил реабилитацию, когда ему стало хуже. Медики называют это откатом, - рассказал мужчина.

Семья рассчитывала на постепенное улучшение. Врачи уже хотели снять медицинские трубки. Но вместо этого мальчику потребовалась дополнительная поддержка. Сейчас сохраняется риск возвращения в реанимацию. Это серьезно осложняет дальнейшее лечение.

Фото: Валерий Соловьев / vk

Напомним, прошлой весной ребенка укусил клещ на даче в Пряжинском районе. Родители вовремя обратились за помощью, мальчику ввели иммуноглобулин. Но через несколько недель состояние резко ухудшилось и он впал в кому. Болезнь протекала с осложнениями. Всеволод попал в реанимацию, а потом потерял возможность вставать.

Врачи диагностировали клещевой энцефалит. Мальчик долго лежал в больнице, затем его отправили на реабилитацию в Москву. Лечение продолжается уже почти год. Восстановление остается сложным и непредсказуемым.