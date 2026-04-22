Громовское старообрядческое кладбище в Петербурге получило статус памятника

Старинное кладбище признали памятником.

Громовское старообрядческое кладбище на Ялтинской улице признали региональным памятником. Старинное кладбище, построенное еще в XIX веке, наконец получило охранный статус. Комиссия КГИОП рекомендовала установить границы объекта по фактически сохранившейся части кладбища.

История кладбища начинается с периода с 1835 по 1838 годы, когда его основали купцы Сергей Григорьевич и Федул Григорьевич Громовы. В 1844 году была построена и освящена деревянная церковь Успения Пресвятой Богородицы, а к 1914 году появился каменный Покровский храм. Оба храма были утрачены в советское время.

- Сохранились трехпролетные ворота кладбища, которые уже имеют статус выявленного памятника. Западная часть кладбища с прямоугольным прудом также сохранилась до наших дней. На кладбище можно увидеть множество надгробных памятников, склепов и мавзолеев, созданных до революции, - отметили в пресс-службе КГИОП.