Петербуржцам рассказали, как перестать бояться сцены

Жителям Петербурга рассказали, как перестать бояться сцены. Фото: Кудрявцева Лариса

Каждый когда-нибудь сталкивался со страхом сцены. Очень многих пугают публичные выступления, и порой, справиться с этим сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Певица и профессиональная спортсменка Сюзанна Грамагина поделилась советами о том, как преодолеть страх сцены. По ее словам, дыхательные упражнения и правильная подготовка могут помочь справиться с волнением.

- Страх - это естественная реакция организма на стрессовую ситуацию, - рассказала Грамагина в своем интервью NEWS.ru. - Нужно сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, сосредоточиться на дыхании. Это помогает снизить уровень адреналина и вернуть контроль над телом.

Кроме этого, певица рекомендует использовать позитивные образы для уменьшения страха.

- Перед выходом на сцену представьте, как вы уверенно выступаете, как публика аплодирует и поддерживает. Попробуйте переключить внимание на тех, кто пришел вас послушать. Думайте о том, как вы можете подарить им радость, - подытожила Грамагина.