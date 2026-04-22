У нелегальных торговцев у метро в Петербурге изъяли 234 кг овощей и фруктов

Рейды прошли в Невском и Приморском районах.

У нелегальных торговцев у станций метро в Петербурге изъяли 234 кг овощей и фруктов. Рейд по пресечению незаконной торговли провел комитет по контролю имуществом (ККИ). В результате проверок у шести станций метро обнаружили и прекратили множество таких случаев. Рейды проводились в Невском и Приморском районах.

- Незаконную торговлю выявили вблизи станций метро «Ломоносовская», «Проспект Большевиков», «Старая Деревня», «Улица Дыбенко», «Пролетарская» и «Пионерская», - рассказали в пресс-службе комитета.

У продавцов изъяли 234 килограмма продукции. В ходе проверок была прекращена нелегальная продажа овощей и фруктов без необходимых разрешений, а также текстильных изделий и искусственных цветов без законных оснований.

Изъятую продукцию временно поместили на хранение.

