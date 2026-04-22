Прокурор Петербурга Андрей Гуришев выслушал жалобы участников СВО

Прокурор города Петербурга Андрей Гуришев встретился с участниками СВО, проходящих лечение и реабилитацию в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры. На встрече Гуришев выслушал жалобы бойцов.

- Военнослужащие обратились с заявлениями о перерасчете денежного довольствия, получении положенных выплат, предоставлении льгот и социальных гарантий, - рассказали в пресс-службе надзорного органа. На все вопросы прокурор ответил в соответствии с рамками федерального законодательства.

По вопросам, которые требовали прокурорского вмешательства также приняли меры и организовали комплексные проверки.

- В завершение встречи Андрей Гуришев пожелал бойцам скорейшего выздоровления и заверил их, что все озвученные проблемы будут решены, - отметили в пресс-службе прокуратуры Петербурга. Гуришев также отметил, что подобные выездные личные приемы участников СВО и членов их семей будут проводиться еще для незамедлительного решения всех проблем.

Напомним, 25 марта Андрея Гуришева назначили на должность прокурора Петербурга.