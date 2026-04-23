Школьницу заподозрили в мошенничестве на 6,4 млн рублей в Лисьем Носу

Неизвестные убедили юношу передать курьеру сейф с деньгами.

Около полудня 20 апреля в полицию Приморского района пришла 59-летняя женщина, проживающая в частном доме в поселке Лисий Нос. Она узнала, что еще 13 апреля ее 15-летнему внуку звонили неизвестные, которым удалось убедить его передать курьеру металлический сейф, где лежали 6,4 миллиона рублей. Голоса на том конце провода заявили, что это все ради обеспечения безопасности накоплений его бабушки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

- Подозреваемой в схеме мошенничества оказалась 17-летняя школьница, ученица 11 класса. Ее задержали на следующий день у дома на Беговой улице, - рассказали в ведомстве.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 159 УК РФ. Юной фигурантке в качестве меры пресечения избрали обязательство о явке. Расследование продолжается.

