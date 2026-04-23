Пулково работает в штатном режиме вопреки предупреждению о мощном ветре

Желтый уровень погодной опасности действует в Петербурге до 13:00.

23 апреля до 13:00 в Петербурге действует желтый уровень погодой опасности. Его объявили из-за мощного ветра, порывы которого могут достигать до 18-20 метров в секунду. И на фоне подобных предупреждений некоторые пассажиры, которые запланировали на сегодня вылет, начали беспокоиться о возможных задержках. В пресс-службе Пулково всех успокоили и заявили, что аэропорт работает в штатном режиме.

- Полетный план выполняем в полном объеме, - говорится в сообщении.

Однако в Пулково добавили, что безопасность осталась главным приоритетом. Это значит, что в случае необходимости решение о посадке или уходе на запасной аэродром примет командир воздушного судна.

Напомним, мощный ветер начал бушевать в Петербурге еще накануне, 22 апреля. Особенно он разгулялся вечером, когда стал валить деревья и дорожные знаки, а также срывать крыши и образовывать загадочные облака-мамматусы, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».

