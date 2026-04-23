НовостиОбщество23 апреля 2026 8:40

У экс-главы УМВД Нижнего Новгорода изъяли авто и квартиры на 11 млн рублей

Например, машину бывший полицейский оформил на родственника
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Суд изъял у бывшего главы УМВД Нижнего Новгорода имущество на 11 млн рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бывший глава УМВД России по Нижнему Новгороду потерял имущество на 11 миллионов рублей. Суд изъял у него иномарку «Тойота Ленд Крузер» стоимостью более 3 млн рублей, а также несколько объектов недвижимости. Официальные доходы у экс-полицейского были значительно ниже и не позволили бы ему купить все это «добро». Кроме того, он шел на хитрости: например, машину оформил на свою родню, чтобы ничего не декларировать.

Имущество экс-начальника Главка проверили в областной прокуратуре. Подробности мероприятий рассказали в НИА «Нижний Новгород»:

- Прокурор Нижнего Новгорода обратился в суд и потребовал обратить в доход государства имущество экс-полицейского на общую сумму 11 млн рублей. Суд полностью удовлетворил данный иск, - сообщает издание.

Это не первый подобный случай в регионе. Ранее суд изымал имущество тоже на 11 млн рублей у бывшего сотрудника МЧС.