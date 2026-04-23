Пять деревьев рухнули в садах и на дорогах Петербурга после ураганного ветра

Все последствия непогоды устранили.

Мощный ветер до 15-20 метров, разгулявшийся в Петербурге в ночь на 23 апреля, устроил беспорядок. Однако его ожидали, поэтому все коммунальные службы заранее перевели в режим усиленной работы, чтобы оперативно устранить последствия непогоды. Утром выяснилось, что ветер повалил по дереву в Никольском саду в Центральном районе, Никольском сквере в Колпино и в сквере Скачки в Красносельском районе. Стволы оперативно сдвинули, чтобы они не мешали пешеходам, о чем сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству.

- Еще два дерева оказались на автодорогах, о чем специалистам доложили жители Московского и Калининского районов. Информация быстро передали и проблемы уже устранили, поэтому проезжая часть снова доступна для движения транспорта, - рассказали в ведомстве.

В Комблаге добавили, что за минувшие сутки из Петербурга вывезли 180 кубометров мусора и 430 тонн смета. Сегодня на уборку вышли 1046 работников ручного труда и 720 спецмашин.

