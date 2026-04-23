Двое мужчин украли из компании в Шушарах сейф с 3 млн рублей и ноутбуком

Прокуратура Пушкинского района утвердила обвинение против 49-летнего жителя Псковской области. Мужчина через окно вытащил сейф с деньгами и ноутбуком в Шушарах.

По версии следствия, 18 сентября прошлого года мужчина вместе с подельником залез через окно на первом этаже в одно из помещений в Шушарах. Оттуда они вынесли сейф. Внутри лежали деньги и ноутбук. Общий ущерб составил больше 2,7 млн рублей.

- У обвиняемого уже была судимость. Теперь его снова ждет суд за кражу в особо крупном размере, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

На допросе обвиняемый рассказал, что сейф они вскрыли, деньги поделили, а ноутбук выбросили. Сейчас на его счета наложили арест, чтобы возместить ущерб. Дело в отношении второго участника пока выделили в отдельное производство. Уголовное дело уже передали в Пушкинский районный суд.