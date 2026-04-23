Жители деревни Караулово пожаловались на оползни

В деревне Караулово в Нижегородской области ситуация практически под стать ее названию. Там вновь зафиксировали новые оползни. Дома в населенном пункте начали уходить под землю еще в 2021 году. Тогда в деревне ввели режим ЧС. Специалисты выявили, что грунт на глубине восьми метров оказался перенасыщен влагой. Следующая беда настигла деревенских в 2024 году. Но 2026-й побил рекорд по осадкам, поэтому оползни вернулись, пишут в НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на местных жителей.

- Земля в нашей деревне тонет. Каждый день она становится все ниже. Мы опускаемся, как на лифте, - пожаловались журналистам жители Караулово.

В частности, один из оползней сломал водопроводную трубу. Люди переживают и за газ. Как рассказали нижегородскому изданию в городской администрации, мониторинг за ситуацией в деревне ведется с 2020 года, режим ЧС там по-прежнему действует. Из последних новостей – коммунальщики переложили 200 метров водопровода, чтобы устранить перебои с водой. Кроме того, жителям Караулово предлагали маневренный фонд, но они ответили отказом. Власти обещают выплатить компенсации собственникам участков, попавших под оползни.