Сергей Пенкин рассказал, почему ему не нравятся современные звезды

Сергей Пенкин жестко высказался о звездах, выступающих в нижнем белье на сцене. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сергей Пенкин подверг критике некоторых современных музыкальных исполнителей за выступления в нижнем белье. По словам известного певца, непозволительно выходить на сцену в «трусах и лифчике». О тенденциях российского шоу-бизнеса он порассуждал в закулисье премии Fashion People Awards, где с ним поговорили корреспонденты URA.RU.

- Мне хочется, чтобы наши артисты выглядели достойно на сцене. Не выходили к зрителю в трусах или лифчике. В нижнем белье нельзя выходить на сцену! И, что важно, артисты должны выступать с образованием. Ужасно, когда у них его нет. Это как прийти к врачу, у которого нет образования. И как он будет лечить? Артисту нужно ставить технику речи, движения на сцене, заниматься дыханием, звукоизвлечением, - цитируют Пенкина в информагентстве.

Отдельное внимание певец уделил одежде артистов. В пример, как нужно одеваться и подавать себя на сцене, он поставил свою коллегу Ирину Понаровскую.