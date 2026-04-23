Садоводам из Петербурга рассказали, за что их могут исключить из СНТ

Но выход из СНТ не освобождает от обязанности поддерживать общее имущество. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В разгар дачного сезона садоводам из Петербурга напомнили, за что их могут исключить из СНТ. Поводом для этого может стать неуплата взносов на протяжении двух месяцев подряд, рассказал NEWS.RU депутат Госдумы Никита Чаплин. Более того, задолженность имеют право взыскать через суд, поэтому про эту обязанность лучше не забывать.

- Действующее законодательство предусматривает возможность исключения садовода из членов товарищества, и основание для этого только одно - систематическая неуплата взносов. Процедура исключения происходит по решению общего собрания, на котором должен быть кворум, а само решение необходимо оформить протоколом, - привело издание слова Чаплина.

И если этот порядок будет нарушен, то решение можно оспорить в суде. Чаплин обратил внимание, что выход из СНТ не освобождает садоводов от обязанности поддерживать общее имущество. Все владельцы земельных участков в любом случае должны платить за использование дорог, электросетей, водопровода и другой важной инфраструктуры.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max