Начальница почты в Петербурге фиктивно наняла сотрудников и забрала их зарплаты

Руководительница одного из почтовых отделений Петербурга стала фигуранткой уголовного дела о служебном подлоге. Женщину подозревают в том, что она почти год получала зарплату за несуществующих работников. Общая сумма ущерба составила больше 488 тысяч рублей.

Начальница оформила на должности почтальонов двух человек, которые на самом деле в отделении не работали и не появлялись. Чтобы скрыть обман, она регулярно заполняла поддельные отчеты и табели. В них она вписывала вымышленные часы работы.

- Деньги за сотрудников-призраков приходили на банковские карты. Женщина тратила их на себя. Махинации продолжались большую часть прошлого года. За одну фиктивную сотрудницу начальница получила около 350 тысяч рублей, за вторую - больше 138 тысяч рублей, - пишет 78.ru.

Своими действиями она не только присвоила деньги, но и пыталась создать видимость, что в отделении нет проблем с нехваткой персонала. Преступление вскрылось во время проверки. 21 апреля женщину полностью изобличили.