Пьяный дебошир разбил стеклянную витрину и кассовый аппарат в магазине в Петербурге

Владелец супермаркета начал подсчитывать сумму причиненного ущерба. Фото: Росгвардия по Петербургу и Ленобласти

Поздно вечером 22 апреля напуганная женщина попросила о помощи дежурный наряд вневедомственной охраны. Она рассказала, что в круглосуточном магазине на Купчинской улице пьяный дебошир устроил жуткий погром, разбив стеклянную витрину. После полученного сигнала силовики немедленно отправились на место происшествия. О подробностях сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

- Установлено, что хулиган также повредил кассовый узел и уничтожил несколько товаров, - говорится в сообщении.

Дебошира задержали и для дальнейшего разбирательства доставили в отдел полиции. Там стало ясно, что он уже имел криминальный опыт, поскольку был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала про молодого иностранца, подозреваемого в нападении на соотечественницу у дома в Петербурге. После этого пострадавшая оказалсь в реанимации.